Concerto Los Angeles | la reunion dei Nirvana e le altre migliori esibizioni

Parata di star al FireAid, ildi beneficenza a Losdedicato alle vittime degli incendi che hanno devastato la città. Il 30 gennaio, il Kia Forum e l’Inuit Dome, casa delle squadre di basket Lakers e Clippers, hanno ospitato decine di artisti che hanno intonato i lorosuccessi. Fra le sorprese più acclamate c’è stata sicuramente l’improvvisadeiper la prima volta in 10 anni, quando nel 2014 entrarono nella Rock & Roll Hall of Fame. Con Dave Grohl, Krist Novoselic e Pat Smear, i tre membri superstiti, c’erano anche St. Vincent, Joan Jett e Lorde. In scaletta, brani da Nevermind, tra cui Breed e Territorial Pissing. E infine Violet Grohl, figlia di Dave, si è unita alla band per All Apologies da In Utero. Nel pubblico anche l’ex vicepresidente Kamala Harris.