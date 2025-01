Sport.quotidiano.net - Colpo in entrata. Ufficiale Silvestri. L’esperto portiere arriva dalla Samp. Contratto di 6 mesi

Prossimo ai 34 anni, Marcoè un nuovodell’Empoli. Dopo la fumata bianca di mercoledì tra ladoria e il club azzurro, infatti, ieri èta anche l’ufficialità del passaggio a titolo definitivo fino al prossimo giugno. Contestualmente Perisan ha fatto il percorso inverso in prestito fino alla fine della stagione. Cresciuto nel settore giovanile del Modena,con la voglia di rimettersi in gioco dopo la negativa esperienza di Genova, dove a parte il rigore decisivo parato a Zanoli nel vittorioso derby di Coppa Italia, ha raccolto ben poche soddisfazioni in appena 8 gare e una sola porta inviolata. Porterà in dote la sua grande esperienza, ma ciò non cambierà le gerarchie in casa Empoli, dove il titolare resta Vasquez. Nel gennaio del 2014approda al Cagliari, con cui esordisce in A e conquista la salvezza.