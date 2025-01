Ilrestodelcarlino.it - Caso Sara Pedri, assolti l’ex primario Tateo e la vice Mereu

Forlì, 31 gennaio 2025 -con formula piena l'exdell'ospedale Santa Chiara di Trento, Saverio, e la sua, Lilianadalle accuse di maltrattamenti in concorso e in continuazione nei confronti del personale del reparto. Questa la sentenza del gup del Tribunale di Trento, Marco Tamburrino. Il 29 novembre 2024 il pm Colpani aveva chiesto 4 anni, 2 mesi e 20 giorni di condanna per entrambi gli imputati. Secondo il giudice, che ha applicato l'articolo 530 comma due del codice di procedura penale, il fatto non sussiste. E' l'ultimo atto giudiziario legato alla tragica scomparsa della 31enne ginecologa forlivese. La ragazza è svanita nel nulla il 4 marzo 2021 a Cles, in Trentino, dov’è stata ritrovata la sua auto.