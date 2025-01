Ilgiorno.it - Brescia, si è liberata dal racket della prostituzione, ora lavora e ha una bimba: i giudici le concedono lo status di rifugiata

, 30 gennaio 2025 – È una madre che mantiene da sola la figlia grazie a un lavoro ora regolare. Ha un passato difficile: è arrivata in Italia da minorenne con il sogno di una vita migliore, invece si è trovata in strada, a fare la prostituta. Se espulsa, potrebbe tornare nel giro delperché l’Albania per ini non è un Paese sicuro. Lo ha decretato il tribunale diaccordando lodia una trentenne di Durazzo. Non aveva ancora 18 anni quando fu venduta: “Da mio padre, a un trafficante che mi ha portata qui e fatta prostituire”, ha raccontato lei in aula, sperando di ottenere quel riconoscimento che le era inizialmente stato negato dalla Commissione territoriale per la protezione internazionale. Spiegazioni “È innegabile che la donna se facesse ritorno in Albania si ristabilirebbe in uno Stato ove potrebbe essere facilmente rintracciata e tornare vittima del fenomeno di re-traffcking, ben potendo ricadere nella medesima forma di sfruttamento”, ha scritto la presidente del collegio Mariarosa Pipponzi nella sentenza.