Game-experience.it - BioWare conta meno di 100 sviluppatori dopo la ristrutturazione, rivela un report

La storica software househa subito una drastica riduzione del personale, passando da oltre 200di 100, secondo undi Bloomberg. Laarrivail fallimento commerciale di Dragon Age: The Veilguard, che ha venduto solo 1,5 milioni di copie, la metà delle aspettative di Electronic Arts.Jason Schreier hato che questa situazione ha portato a licenziamenti e al trasferimento forzato di numerosi dipendenti ad altri studi di EA. Inoltre come anticipato poche ore fa, lavoluta da Electronic Arts sta sollevando forti preoccupazioni sul futuro dello studio, con i dipendenti che temono ulteriori tagli nel corso dei prossimi mesi e con Mass Effect 5 che potrebbe rappresentare l’ultima opportunità di sopravvivenza per