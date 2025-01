Ilrestodelcarlino.it - "Basta disservizi sulla Faentina". Sindaci e pendolari in piazza

Si avvicina il giorno della protesta ‘Manifesto per la’, organizzata dall’Unione dei Comuni del Mugello e dal comitato‘Mugello attaccati al treno’ per chiedere un cambio di passo e una maggiore attenzione riguardo alla linea ferroviariache collega Firenze e Faenza. La manifestazione, che interessa da vicino anche i fruitori del servizio pubblico del territorio romagnolo, si terrà domenica alle 10 nelle della stazione ferroviaria di Borgo San Lorenzo (Firenze) e prevede la partecipazione dei comitati dei, l’Unione dei comuni del Mugello, e i quattordici, dei comuni del Mugello, della val di Sieve e della valle del Lamone, ovvero Brisighella e Faenza. Hanno già dato conferma di partecipazione infatti il sindaco di Faenza Massimo Isola, il consigliere regionale faentino in quota Pd Niccolò Bosi, e altri esponenti dell’Amministrazione brisighellese.