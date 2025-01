Sport.quotidiano.net - Basket, in serie C trasferta difficile per il CUS Pisa a Firenze, contro Enic Pino

, 31 gennaio 2025 – Con undici gare della regular season ancora da disputare, alla terza giornata di ritorno del campionato diC, il Cosmocare CUS, ultimo con due punti di distacco da Fucecchio, Pontedera e CUS, con cui ha perso all’andata, si trova in una situazione, sempre più critica, in cui l’obiettivo è diventato quel lo di evitare l’unica retrocessione immediata, puntando almeno ai play-out. La gara di sabato ala terza della classe,, non è certo abbordabile, ma la squadra ci deve provare.DRAGONS– Reduce da una stagione chiusa al sesto posto nella poule promozione, la squadra del confermato coach Miniati ha iniziato alla grande ed è attualmente lanciata verso i play-off, grazie ad un gruppo di giovani talentuosi provenienti dal vivaio sociale e dalla forte U19 Eccellenza, accompagnati da un paio di giocatori esperti che hanno militato in categorie superiori.