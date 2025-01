Aeroporti 220 mln di passeggeri nel 2024 più che in era pre-Covid Scalo di Capodichino tra i primi 10

Leggi su Ildenaro.it

Il sistema aeroportuale italiano chiude ilcon 219.078.618, l’11,1% in più rispetto al 2023. Di questi, 146 milioni volano su rotte internazionali. Per la prima volta dal 2019, la composizione del traffico torna, quindi, ai valori pre-pandemia, con un terzo dei viaggiatori sul segmento nazionale e due terzi su quello internazionale. Lo rileva Ass. Nel, tra i10 scali per numero disi posizionano: Roma Fiumicino con 49.203.734, Milano Malpensa con 28.910.368, Bergamo con 17.353.573, Napoli con 12.650.478, Catania con 12.346.530, Venezia con 11.590.356, Bologna con 10.775.972, Milano Linate con 10.650.990, Palermo con 8.921.833 e Bari con 7.273.141. Di questi, ben 8superano la soglia dei 10 milioni di. Analizzando, inoltre, i dati per classe dimensionale di aeroporto, emerge come neltutti gli scali abbiano contribuito alla crescita del sistema aeroportuale nazionale, con percentuali di incremento che variano tra il 5,7% (nella classe 1-5 mln di) e il 16,5% (per gli scali con <1 mln di).