Voglio continuare a stare qui ora Manna trema | il Napoli è ormai lontano

Calcio – Ultimissime – Ilè alle prese con tantissime situazioni di mercato. Intanto, però, è arrivato un annuncio che ha scosso il DS. Il lavoro svolto dal DSè stato fin qui impeccabile. Il direttore sportivo ha messo a segno diversi acquisti e altrettante cessioni, l’ultima in ordine cronologico proprio quella legata a Khvicha Kvaratskhelia. In realtà, però, l’addio del georgiano ha lasciato un vuoto enorme nella rosa di Antonio Conte. Non a caso, la dirigenza sarebbe a caccia di un sostituto ideale che però fatica a trovare. Nelle ultime ore, anche un altro obiettivo ha allontanato l’ipotesi di un trasferimento in Campania.Chiesa giura amore al Liverpool: “requi”Manca sempre meno alla chiusura della sessione invernale di calciomercato.