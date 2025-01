Lanotiziagiornale.it - Usa, aereo di linea precipita dopo collisione con elicottero: almeno 18 le vittime

Unpasseggeri dell’American Airlines con 64 persone a bordo èto mentre era in fase di atterraggio all’aeroporto di Washingtonunacon unmilitare. L’incidente è avvenuto alle 21 ora locale e sono in corso le operazioni di salvataggio alla ricerca di eventuali superstiti: le autorità non hanno fornito alcun bilancio ma hanno confermato che vi sono delle.Le cause dell’incidente non sono ancora chiare: è avvenuto in una delle zone più strettamente controllate del mondo, a pochi chilometri dalla Casa Bianca, mentre il CRJ-1701 si trovava a poco più di cento metri di altitudine e in approccio finale alla pista dell’aeroporto Ronald Reagan. Pochi secondi prima dellala torre di controllo aveva dato istruzioni al Black Hawk militare – con tre persone a brodo e in volo di addestramento – di “passare dietro” all’di, che era stato dirottato poco prima sulla pista 33 dello scalo, la più corta.