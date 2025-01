Ilfattoquotidiano.it - “Truffe sugli esami online con un software”: sette arresti a Potenza, nel mirino un centro studi. “La prova te la facciamo noi da remoto”

persone sono state arrestate per associazione a delinquere, truffa e falso nell’ambito di un’indagine della Procura di– pm Vincenzo Montemurro e Giorgio Guadagno – su un presunto sistema ditruccati che secondo l’accusa ruotava intorno alGalotta, istituto con sede nel capoluogo lucano. Dall’indagine è emerso come grazie a unapposito, chiamato Iperius, ragazze pagate dieci euro l’ora sostenessero glidaal posto dei clienti del, garantendo loro la “certezza” di conseguire titoli utili a scavalcare le graduatorie del personale scolastico per la qualifica di operatore socio-sanitario. Gli arrestati sono stati sottoposti a custodia cautelare ai domiciliari: i titoli e le abilitazioni sono stati sequestrati. Gli indagati sono in tutto 117.