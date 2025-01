Quotidiano.net - Sanremo 2025, rime e polemiche. Da Tony Effe a Fedez: il Festival è già iniziato

Milano, 30 gennaio– Alla fine è accaduto quel che era nell’aria. E non da ieri. Emis Killa ha messo fine anticipatamente al suopressato dai fatti, ovvero il coinvolgimento nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria “Doppia curva”, che a fine settembre aveva portato a 19 misure cautelari e all’azzeramento dei direttivi delle tifoserie di Inter e MIlan, e il daspo di tre anni emesso nei suoi confronti dal questore Bruno Megale dopo che, nel corso di una perquisizione, erano stati rinvenuti nella sua casa di Vimercate sette coltelli, tre tirapugni, uno sfollagente, un taser e quasi 40 mila euro in contanti. Tutto questo il 30 settembre, quindi due mesi prima che Carlo Conti annunciasse al Tg1 la sua partecipazione a questa 75esima edizione deldella Canzone Italiana. Presenza scomoda per una trasmissione del servizio pubblico assieme a quella di, legato ad ambienti della tifoseria rossonera e presente nell’aprile scorso, sembra, al pestaggio del personal trainer Christian Iovino ad opera di elementi della stessa tifoseria.