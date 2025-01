Thesocialpost.it - Paura tra Selargius e Monserrato, in Sardegna: nuvola nera avvolge il cielo, paura tra gli automobilisti

Oggi, nel primo pomeriggio,sono stati protagonisti di un episodio che ha creato grande preoccupazione. Unaha oscurato ilsopra la strada 554 e il Policlinico. L’immagine è stata ripresa da tanti, che hanno prontamente filmato la scena e inviato i video a Casteddu Online.Leggi anche: Nube di fumo nero intra i residenti: il rogo improvviso, cosa sta succedendoIntervento dei vigili del fuocoI vigili del fuoco sono subito intervenuti per cercare di capire l’origine di questo enorme rogo che ha preso piede vicino alle strade. Al momento non si sa con certezza se si tratti di un incendio partito da un deposito di gomme o se ci sia un’altra causa dietro la formazione di questa.Il lavoro dei vigili del fuoco è in corso per accertare la situazione e mettere in sicurezza l’area.