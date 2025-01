Inter-news.it - Mkhitaryan: «Inter è scesa in campo per vincere. Ora testa al Milan!»

Henrikhs Mkhitaryan si è espresso nel post-partita di Inter-Monaco, match vinto dai nerazzurri con il punteggio di 3-0. Queste le sue dichiarazioni.

IL COMMENTO – Henrikhs Mkhitaryan ha così parlato a Inter TV al termine di Inter-Monaco, sfida dominata dai nerazzurri e conclusa per 3-0: «Ci abbiamo creduto sin dall'inizio, ci sentivamo pronti. Abbiamo lottato in ogni partita, giocando contro squadre complicate e meritando di andare avanti. Dal primo minuto abbiamo dimostrato che non volevamo il pareggio, ma la vittoria. Sin da subito abbiamo fatto capire che eravamo scesi in campo per vincere. La prima cosa a cui pensiamo ora sono le prossime gare, a partire dal derby di domenica».