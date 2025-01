Unlimitednews.it - Michielin “Non vedo l’ora di tornare sul palco dell’Ariston”

Leggi su Unlimitednews.it

MILANO (ITALPRESS) – “Mancano ormai pochi giorni e nondisuche mi ha dato tantissimo”. Francescasi prepara al suo ritorno in gara al Festival di Sanremo dopo quasi dieci anni da Nessun grado di separazione e a quattro da Chiamami per nome, presentata in coppia con Fedez. Stavolta lo fa con una ballad, Fango in paradiso, brano nato quasi per caso che segna l’avvio di un nuovo capitolo nel suo percorso. “Non avevo in mente di andare a Sanremo – racconta-, ma quando è arrivata questa canzone ho colto l’occasione. Se Carlo Conti avesse detto di no, non mi sarei presentata con un altro brano”. Scritta con Davide Simonetta e Alessandro Raina, Fango in paradiso è “ispirata al pop d’autore internazionale che amo, quello di Taylor Swift ed Harry Styles”.