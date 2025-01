Quotidiano.net - Lorenzo Fontana: Promuovere le STEM tra i giovani, focus sulle donne

Leggi su Quotidiano.net

"È necessario incentivare il più possibile tra le nuove generazioni la scelta di percorsi formativi a carattere tecnico-scientifico. E mi riferisco in particolare alle studentesse". Così il presidente della Cameranel suo saluto al convegno 'Materie: le professioni del futuro' a Montecitorio. "Il Parlamento - ha aggiunto - sta dedicando la dovuta attenzione a questo tema. Lo dimostra, ad esempio, la recente approvazione della legge che ha istituito la Settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche per sensibilizzare e stimolare l'interesse, la scelta e l'apprendimento di queste materie. Mi auguro dunque che questo impegno delle Istituzioni prosegua in questa direzione con nuove iniziative. Perché nessun giovane, e in particolare nessuna giovane donna, deve rinunciare al proprio talento".