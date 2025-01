L’infondata causa legale e la “fuga dagli USA” di Richard Gere per colpa di Elon Musk

Leggi su Open.online

Circola una notizia secondo cui l’attoreavrebbe intentato unacontroper un risarcimento fino a 100 milioni di dollari. Secondo tale narrazione, la disputa traavrebbe avuto conseguenze così gravi da danneggiare la carriera dell’attore e costringerlo a lasciare gli Stati Uniti. Tuttavia, non esiste alcuna prova a sostegno di questa storia e il trasferimento diha ben altre ragioni.Per chi ha frettaNessun media americano o straniero riporta la presuntaintentata dacontro.Le pagine social che sostengono la narrazione infondata puntano ad ottenere visite su un sito internet amatoriale pieno di banner pubblicitari.si è trasferito in Spagna per vivere con la moglie Alejandra Silva, originaria di La Coruña.