Laura morta e trovata dalla figlia | poco prima aveva perso la madre e un’amica

Una tragedia ha scosso la comunità di Arco, in Trentino, doveFenaroli, 41 anni, è statasenza vitadi 8 anni nella serata di domenica 26 gennaio. Originaria della provincia di Bergamo, la donna viveva da anni ad Arco ed è deceduta a causa di un arresto cardiaco, dopo aver accusato per giorni un forte malessere con tosse e febbre persistenti.Il malessere e l’ultimo giorno diFenaroliSecondo quanto riportatostampa locale,Fenarolicontattato nella mattinata di domenica la guardia medica, che leconsigliato di recarsi immediatamente in pronto soccorso. Tuttavia, la donna ha deciso di rimanere a casa, probabilmente per non lasciare da sola la. Nel corso della giornata le sue condizioni si sono aggravate, portando al decesso in serata.