La Bce taglia ancora il costo del denaro Tassi al 275% il livello più basso da quasi due anni

Ilfattoquotidiano.it - La Bce taglia ancora il costo del denaro. Tassi al 2,75%, il livello più basso da quasi due anni

La Banca centrale europea ha deciso un nuovo taglio aldeldella zona euro che scende al 2,75%, 25 punti base in meno. Si tratta della quinta riduzione in otto mesi che porta isulpiùdal marzo del 2023. Una mossa ampiamente attesa dagli analisti. Ildeirimane comunque leggermente restrittivo. Il valore “neutrale” (ossia che non favorisce e non rallenta l’economia) per l’Europa è , infatti, collocato al 2%. Probabile che, tra marzo ed aprile, Francoforte decida un’ulteriore riduzione, anche alla luce di dati sulle economie dei principali paesi della zona euro non particolarmente brillanti. Altre sforbiciate potrebbero poi arrivare a maggio e dopo l’estate.Negli Stati Uniti mercoledì è andato in scena il primo scontro tra il presidente Donald Trump e la Federal Reserve.