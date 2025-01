Sport.quotidiano.net - Jesi stupefacente La capolista al tappeto

GENERAL CONTRACTO 69 filchem roseto 65 GENERAL CONTRACTOR : Tamiozzo ne, Ponziani, Malatesta ne, Carnevale, Bruno 17, Di Emidio 12, Nisi ne, Berra 4, Valentini 8, Petrucci 17, Zucca 11, Cena ne. All. Marcello Ghizzinardi LIOFILCHEM ROSETO: Durante 4, Buscicchio ne, Aukstikalnis 10, Donadoni 4, Dellosto 2, Guaiana 11, Tsetserukou 12, Pastore 9, Traini 3, Tiberti ne, Sacchetti 10. All. Franco Gramenzi. ARBITRI: Bernassola e Lilli (Roma) PARZIALI: 13-22, 27-32, 42-52 PalaTriccoli terra di sorprese, mai piacevoli come stavolta per gli aficionados della palla a spicchina: dopo tre sconfitte consecutive sul proprio parquet la General Contractor inventa la partita perfetta infliggendo il secondo stop stagionale alla incontrastata regina del girone. Successo ‘sofferto’ contro laabruzzese scesa in campo col piglio della squadra consapevole dei propri mezzi e decisa a ridurre al minimo, non sempre riuscendo, i rischi nei confronti di un avversario ostico come questa General capace di rendere la vita difficile a qualsiasi avversario.