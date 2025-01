Thesocialpost.it - Indagine su un cittadino al di sopra e al di sotto di ogni sospetto: le ombre di Li Gotti

C’è un delitto, sul pavimento giace un corpo, la credibilità del governo, c’è chi urla al “gomblotto”, chi disorientato vuole la Premier in parlamento, manca solo Elon, ma siamo certi che arriverà. Sembra una scena del film di Elio Petri,su unal didi, che vinse l’oscar, con la colonna sonora di Ennio Moricone ed i grandissimi Gian Maria Volontè e Florinda Bolkan. Tutto parte da qualche PM incavolato per la separazione delle carriere? Dalla sempre labile ed assente Schlein? È una vendetta di indicibili Poteri Forti? Mai sul banco degli imputati sono andati i vertici più importanti di un governo italiano, tutti insieme per una singola vicenda. Nemmeno ai tempi di Tangentopoli, nemmeno nel 1994 con Berlusconi. Sul piano interno noi siamo ormai abituati a quasi tutto, ma a livello internazionale sfidò qualcuno a capirci qualcosa.