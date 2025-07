Devono chiamarli tutti Garlasco la decisione dopo la scoperta del dna | chi c’è nella lista

Nel giallo ancora irrisolto dell’ omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa nella sua abitazione di Garlasco nell’agosto del 2007, si apre un nuovo fronte investigativo che potrebbe rimettere in discussione uno degli elementi piĂą delicati dell’intera vicenda: il cosiddetto “Dna ignoto 3”. Dopo anni di incertezze, sentenze e colpi di scena, ora gli inquirenti si concentrano su una pista che, piĂą che portare a un nuovo colpevole, potrebbe smontare una prova considerata finora centrale: quella del profilo genetico maschile rinvenuto nel cavo orofaringeo della vittima. >> “La polizia arrivata a casa di Sebastiano Visintin”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Garlasco, le "gemelle K" e i vocali: "Pronta a dire tutto, ma devono pagarmi milioni" - Il supertestimone esce allo scoperto e la madre di Sempio rivela cosa successe il giorno prima del delitto

Delitto di Garlasco, depositata in procura una testimonianza su Stefania Cappa: “Mi devono vedere al cimitero” - Nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi e sulla nuova indagine che ora vede indagato Andrea Sempio entra da oggi una nuova testimonianza che già ieri sera attraverso il suo legale Stefano Benvenuto ha depositato in Procura una testimonianza che riguarda la figura di Stefania Cappa, una delle cugine di Chiara Poggi che non risulta indagata oggi e non lo è mai stata all’epoca dell’omicidio avvenuto nella villetta di Garlasco il 13 agosto 2007.

Garlasco, la testimone amica di Stefania Cappa: «Chiara le stava antipatica. Diceva: "I giornalisti devono vedere che vado al funerale"» - Spunta una nuova testimone chiave nelle indagini sul delitto di Garlasco. E ancora un volta si fa il nome di Stefania Cappa.

