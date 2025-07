15 siti contro la noia per perdere tempo

Anche se l'Internet oggi è dominato dalle grandi compagnie ed anche se alla fine finiamo tutti di navigare sempre sugli stessi siti web, c'è ancora un grandissimo numero di siti da scoprire, che soltanto con ricerche casuali o segnalazioni in forum e blog si riescono a trovare. Ed eccoci allora a una nuova puntata sui migliori siti casual, di tipo anti noia, da provare per qualche minuto uno dopo l'altro e segnarsi tra i preferiti per non perderli. Si tratta di siti poco conosciuti, creativi, perfetti per divagare, perdere un po' di tempo azzerando i pensieri, di puro intrattenimento o curiosità, che intrattengono senza richiedere abbonamenti o competenze particolari. 🔗 Leggi su Navigaweb.net