Google Keep fa felici gli utenti con una nuova funzione

Dall'analisi della versione 5.25.282.00.90 di Google Keep per Android è emersa una nuova funzionalità chiamata "Trova nella nota" L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Google Keep fa felici gli utenti con una nuova funzione

