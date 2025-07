Sempre senza reggi… Ida Platano le critiche e la replica non tarda ad arrivare

Uomini e Donne è ogni anno una vera miniera di emozioni, intrighi e immancabili risate, soprattutto grazie al Trono Over, una specie di telenovela senza fine che regala gioie, dolori e qualche crisi esistenziale al pubblico da casa. Tra i personaggi indimenticabili c’è sicuramente Ida Platano, la frizzante parrucchiera che ha fatto impazzire tutti con la sua turbolenta storia con Riccardo Guarnieri. Tra partecipazioni burrascose a Temptation Island, litigi epici e clamorosi ritorni di fiamma, la loro love story sembrava quasi un film hollywoodiano. Ovviamente il finale non poteva che essere drammatico e abbastanza brusco. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

