Movieplayer.it - Il vostro amichevole Spider-Man di quartiere, voce di Peter Parker confessa: "Temevo che fosse noioso o woke"

Leggi su Movieplayer.it

La maggior preoccupazione del protagonista de Il-Man di, dal 29 gennaio su Disney+, non si sarebbe verificata, dopo tutto. Hudston Thames,dinella serie animata Il-Man di, può tirare un sospiro di sollievo visto che la sua peggior paura - il timore che la serie disponibile su Disney+ dal 29 gennaiotroppo irritante o- non si è realizzata. L'attore hato a Collider di essere stato un po' preoccupato prima di scoprire che lo show è "fantastico" dopo aver letto la sceneggiatura. "Ho pensato chefantastico. Voglio dire, la mia più grande paura era chefastidioso e, e non è stato così", ha detto Thames. "Mi .