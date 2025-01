Ilrestodelcarlino.it - Il messaggio di pace dei più piccoli: "Rispetto e dignità della vita umana"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Caro sindaco, siamo venuti da lei oggi con una piccola grande missione: desideriamo portarle ilche Papa Francesco ha scritto in occasione del mese!" Comincia così il discorso che i bambini dell’Unità pastorale di San Cassiano di Comacchio hanno rivolto a Pier Luigi Negri in una sala consiliare gremita di persone, tutte unite dalla volontà di chiedere a gran voce la. È accaduto sabato scorso, nell’ambito dell’ormai tradizionale corteo per lache nel Mesevede i bambini delle parrocchie consegnare al primo cittadino ildel Santo Padre. Quest’anno la manifestazione è stata particolarmente partecipata e sostenuta da numerosi enti quali Azione Cattolica, Movimento Laudato si’, San Vincenzo de’ Paoli, Centro di Solidarietà e Carità, La città invisibile, Temperamenti, Udi, Anpi, La Città futura, Terz’Ordine Francescano, la Confraternita di Santa Maria in Aula.