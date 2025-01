I Pacifici e la storia dimenticata della comunità ebraica napoletana | Nico Pirozzi alla Biblioteca universitaria

Leggi su Ildenaro.it

Questo pomeriggio, dalle 15 alle 17,30, la Sala Raridi Napoli, istituto MiC, in via Giovanni Paladino 39, ospiterà l’incontro “Endlösung der Judenfrage: lapartenopea”. L’appuntamento si inserisce nelle manifestazioni per la commemorazione del GiornoMemoria. La data di oggi non è stata scelta a caso per lo svolgimento dell’evento: il 30 gennaio 1944, infatti, la deportazione ad Auschwitz dei nove membrifamiglia, tra cui la piccola Luciana, di appena otto mesi. Nessuno di loro fece ritorno. Nel 2020, per mantenere viva la memoria di questa tragedia, il Comune di Napoli ha intitolato una strada nel Borgo Orefici proprio a Luciana. Durante l’incontro in, il giornalistapresenterà lafamiglia, ricostruita nel suo libro “Italiani Imperfetti.