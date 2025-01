Tvzap.it - “Grande Fratello”, la brutta notizia per Zeudi di Palma: il gesto non è piaciuto

News tv. "Grande Fratello", la brutta notizia per Zeudi di Palma: il gesto non è piaciuto – Se c'è qualcosa che abbiamo imparato in questi anni di "Grande Fratello" è che durante la "reclusione" forzata, le cose possono cambiare da un momento all'altro. Zeudi Di Palma ha vissuto momenti altalenanti all'interno della Casa, fino a diventare tra le preferite dei telespettatori. Ora però la situazione sembra mutata. ( dopo le foto) Leggi anche: "Grande Fratello", il primo annuncio di Luca dopo l'uscita dalla casa Leggi anche: "Grande Fratello", Shaila crolla in lacrime: cos'è successo (VIDEO) "Grande Fratello", la brutta notizia per Zeudi di Palma: il gesto non è piaciuto Zeudi Di Palma non gode più delle simpatie del pubblico: perde addirittura follower a frotte sui social. La ragazza napoletana è finita nel mirino dei fan di Helena Prestes, che da giorni l'accusano di aver messo in campo una serie di tattiche volte a guadagnare maggior visibilità a discapito della concorrente brasiliana, alla quale si era particolarmente avvicinata.