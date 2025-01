Lapresse.it - Germania, sopravvissuto Auschwitz vuole restituire Croce al merito dopo intesa Cdu-Afd

Leggi su Lapresse.it

È rimasto “scioccato” dal voto congiunto della Cdu e dell’estrema destra dell’Afd sulla mozione ‘anti-immigrati’ al Bundestag. E ora, ilall’Olocausto Albrecht Weinberginviare un segnale forte restituendo lafederale al. “Sono molto deluso in questo momento. Non voglio sapere nulla. Rivedo la mia giovinezza davanti a me. È difficile da credere”, ha detto il 99enne Weinberg al periodico Stern. “Non capisco come possa succedere una cosa del generequello che è successo. Sono scioccato”, ha affermato ancora Weinberg, che da adolescente fu deportato ad. Anche il fotografo e regista italo-tedesco, Luigi Toscano, ha annunciato di voler fare lo stesso.