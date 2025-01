Ilgiorno.it - Bormio si illumina di rosa per il Giro d’Italia (strizzando l’occhio alle Olimpiadi)

Leggi su Ilgiorno.it

(Sondrio) – Mancano 100 giorni al va dele l’Italia si veste di. Arsi del colore simbolo della corsa ciclistica le città sede di tappa, tra cui anche, se di arrivo e della 17esima tappa in programma il 28 maggio. Per la località dell’Alta Valtellina anche l’occasione per celebrare quella che tra poco meno di un anno sarà sede delle gare di sci alpino maschile – oltre che dello storico esordio dello scialpinismo ai Giochi – delledi Milano-Cortina 2026. E infatti sono statiti dianche i cinque cerchi olimpici, oltre ovviamentezone simbolo della città come la centralissima piazza del Kuerc, cuore pulsante dicon la sua chiesa dei Santi Gervasio e Protasio, la Torre delle Ore e il Kuerc, e, poco distante dalla centrale via Roma, il Mulino Salacrist.