Chiccheinformatiche.com - Attenzione alla truffa della falsa eredità: la mail di GEMA LA Morena

Negli ultimi giorni, molte persone hanno segnalato di aver ricevuto unada una certaLA, che si presenta come una donna franco-spagnola affetta da un tumore terminalegola. Nella sua e, racconta di avere 500.000 euro bloccati su un conto bancario e di volerli donare per beneficenza o per sostenere l’attività del destinatario, senza chiedere nulla in cambio.Il messaggio può sembrare toccante, ma in realtà è unaben orchestrata che rientra nello schema delle cosiddette “truffe” o “truffedonazione”.Il contenutodiLAMi scuso per questa intrusione, mi chiamo.LAoriginariaFranco-Spagnola . Ho dovuto contattarti in questo modo perché voglio fare una cosa molto importante. Vi sembrerà un po’ sospetto, ma è vero che non mi conoscete e non vi conosco.