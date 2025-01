Ilrestodelcarlino.it - Alcol e nuovo codice della strada, ristoranti e locali a secco: “Consumi calati del 50 per cento”

Rimini, 30 gennaio 2025 – Le sanzioni delfanno tremare chi alza troppo il gomito. Ma non solo. A Rimini il consumo dineisprofonda rovinosamente, così come gli incassi dei ristornati. “La flessione è del 50 per, per non parlare del consumo di amari, per i clienti sono praticamente inavvicinabili. Hanno paura”. A spiegarlo è Mirko Monari, titolare dell’Osteria de Borg. Vino, birra e superici: l’aumento delle sanzioni per chi guida in stato di ebbrezza non risparmia nessuno. Se nel sangue scorre troppole multe si aggirano dai 1.500 ai 6.000 euro, con il rischiosospensionepatente anche per due anni e l’arresto da sei mesi a un anno. “Le persone preferiscono un calice quando va bene, altrimenti neanche quello: a tavola solo acqua – prosegue il ristoratore –.