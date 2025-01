Zonawrestling.net - AEW: Infranto già il sogno di Jeff Jarrett? Pesante sconfitta contro Claudio Castagnoli

è all’ultimo anno di una lunga e straordinaria carriera e per chiuderla in bellezza vuole regalarsi un ultimo titolo mondiale, lui che ne ha vinti in carriera tra le varie federazioni ufficialmente 12. La Last Dance del Last Outlaw non sarà certo una passeggiata e anche solo avvicinarsi ad una title shot richiede tanto impegno e sacrificio. Così dopo aver fallito l’appuntamento con il Casino Gauntlet match, Double J questa notte ha avuto la possibilità di guadagnarsi la sfida titolata sconfiggendo, il tutto con MJF sullo sfondo dopo la rivalità scoppiata nelle scorse settimane.Tutto rimandatoBattaglia complicata perl’esperto e fortee non solo lui, visto che nel corso del match diverse sono state le interferenze di Wheeler Yuta.