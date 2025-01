Terzotemponapoli.com - Vidigal: “Spero che il Napoli vinca lo Scudetto, fantastico festeggiare a Lisbona e Napoli”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Josè Luis, ex centrocampista del, è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv, sulla squadra azzurra e su Conte:: Conte può lavorare meglio preparando l’unica gara della settimana“Può essere anche qualcosa di positivo fare solo il campionato, ilha una gestione della rosa molto più semplice, la fatica che accumula un calciatore giocando ogni tre giorni è totalmente differente, Conte può lavorare meglio preparando l’unica gara della settimana, potrà essere un vantaggio di non poco conto.ha commentato-Juventus per la tv portogheseHo commentato-Juventus per la tv portoghese, ho visto unche sa quello che deve fare, Conte sa benissimo cosa serve al, fa giocare le partite per vincerle e sabato scorso gli azzurri hanno avuto grande personalità, compattezza e qualità: la squadra sa difendersi senza soffrire e poi sa costruire ed essere letale in zona gol.