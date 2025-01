Iltempo.it - Urso: "Ok allo stop alle auto inquinanti dal 2035 ma serve un piano strategico"

Il governo italiano "riafferma l'impegno" per l'obiettivo delloalla vendita dia combustione interna dal. "Ma chiediamo di rivedere in maniera complessiva, strutturale e strategica le modalità per centrarlo, e rivedere i meccanismi infernali delle multe sulle casemobilistiche". Lo ha dichiarato il ministro per il Made in Italy, Adolfo, in un punto stampa a margine degli incontri istituzionali a Bruxelles con il commissario europeo al Clima, Wopke Hoekstra, la vicepresidente della Commissione europea per la Transizione pulita, Teresa Ribera, e il commissario ai trasporti Apostolos Tzitzikostas. Queste misure, ha precisato, "sono necessarie, ma non bastano tuttavia per rendere competitiva l'industria europea". Fonte video: TotalEU.