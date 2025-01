Ilrestodelcarlino.it - Tumore al cervello scoperto ai controlli per la polmonite: asportato in 6 ore

Ancona, 29 gennaio 2025 — Un’altra bellissima storia che vede al centro la medicina, in grado di vincere sulla malattia. Come è successo all’ospedale di Torrette di Ancona in questi giorni, grazie all’intervento di alcuni medici della Clinica di Neurochirurgia Oncologica e D’Urgenza. Gli specialisti sono infatti riusciti ad asportare unal, di natura benigna, a un paziente di 59 anni, che avevadi avere la massa durante deidi routine legati a una. In particolare, un operaio di origini bengalesi, sposato e con figli, che vive in Italia da molti anni e lavora in uno dei cantieri navali del capoluogo marchigiano. Prima di finire sotto i ferri, il paziente era stato prima ricoverato nel reparto di Neurologia, diretto dal professor Mauro Silvestrini, ed è seguito dal dottor Roberto Baruffaldi, prima di essere operato con successo.