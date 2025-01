Lettera43.it - Terna ha inaugurato l’innovation zone in Tunisia

È statomercoledì 29 gennaio 2025, in, il nuovoinnovation, il primo hub di innovazione in Africa gestito dal gruppo italiano che rafforza il partenariato strategico tra i due Paesi. Il sito, progetto di responsabilità sociale di impresa, promuoverà l’innovazione tecnologica e favorirà lo sviluppo delle competenze nel settore energetico tunisino, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi del Piano Mattei per l’Africa. L’iniziativa è stata illustrata a Tunisi da Giuseppina Di Foggia, amministratore delegato e direttore generale di, alla presenza di Faycel Tarifa, presidente e direttore generale di Steg (Société tunisienne de l’électricité et du gaz), e di Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica. Si tratta del secondo innovationdia livello globale dopo l’avamposto di innovazione situato a San Francisco dedicato allo scouting di soluzioni tecnologiche a supporto delle startup italiane in Silicon Valley, culla per eccellenza della tecnologia.