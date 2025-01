Bergamonews.it - Società del Quartetto, al via la nuova stagione sulle note di Schubert, Webern e Zemlinsky

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Ladeldi Bergamo inaugura laconcertistica 2025 lunedì 3 febbraio alle 20, nell’affascinante cornice della Sala Alfredo Piatti: protagonista il premiatoAdorno, con un programma che abbraccia tre epoche della storia musicale e tre visioni artistiche profondamente diverse, ma straordinariamente complementari.La serata si apre con uno dei capolavori della musica da camera, ilD810 La morte e la fanciulla di Franz. Composto nel 1824, questoè un’opera in cuiesplora con intensità il tema della fragilità umana di fronte all’inevitabilità della morte, alternando momenti di drammatica inquietudine a episodi di lirismo struggente. Celebre, in particolare, il secondo movimento, basato sul tema del Lied omonimo, composto danel 1817 su un testo di Matthias Claudius, poeta tedesco vissuto in quegli anni.