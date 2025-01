Game-experience.it - Sniper Elite: Resistance, la recensione

, l’ultima fatica di Rebellion Development, si propone come un nuovo spin-off della ormai celebre serie di sparatutto tattici. La campagna disi sviluppa in parallelo agli eventi di5 (2022), introducendo però un nuovo protagonista e sette nuove mappe “sandbox” da esplorare in libertà. Questo capitolo riesce a offrire un’esperienza memorabile o si limita a ricalcare i passi del suo predecessore? In questaanalizzeremo pregi e difetti diper comprendere se rappresenti un degno successore o semplicemente un’occasione mancata.Narrazione e Ambientazioni prive di sviluppo, l’approccio stealth è comunque il fattore dominanteSebbene la scelta di ambientare la storia diin parallelo con gli eventi di5 potesse proporsi come una premessa piuttosto interessante, considerato quanto la Resistenza Francese possa davvero proporre storie umane uniche ed indimenticabili, lo sviluppo è alla fine risultato fallace ed incapace di discostarsi dall’ultimo capitolo più di tanto, mancando nell’obiettivo di raccontare le storie di donne e uomini che hanno davvero scritto la storia.