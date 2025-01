Sport.quotidiano.net - Serie C. Il Carpi ad Ascoli senza Cecotti. È ufficiale il -2 in classifica al Rimini

Nienteper Tommaso(foto). Il terzino classe 2005, fra i migliori nella gara con la Spal, aveva avuto qualche problema fisico nel finale pur riuscendo a portare a termine la gara. Ma il dolore al retto femorale lo ha costretto a fermarsi alla ripresa e domani sarà sottoposto agli esami per capire l’entità del problema.Con la gara dicosì vicina però è da escludere il suo utilizzo. Dopo 6 partite di fila da titolare, prima da sostituto a destra di Tcheuna e poi sulla corsia mancina, l’ex milanista dovrà fermarsi e mister Serpini sta già studiando le soluzioni. La prima porta a un under (gli altri due sarebbero Contiliano e Puletto) con il debuttante Rigo e Verza a giocarsi una maglia, ma se il tecnico scegliesse Calanca allora per inserire il terzo under potrebbe riposare Casarini, con campagna al suo posto.