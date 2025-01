Leggioggi.it - Rivalutazione pensioni 2025: le tabelle Inps ufficiali e date di pagamento

L’ha completato il processo di aggiornamento degli importi dellee delle prestazioni assistenziali per il, basandosi sui dati aggiornati relativi all’inflazione: sono quindi online lesulla. I dettagli sono stati forniti con la circolare 23 del 28 gennaio, che elenca tutti gli assegni coinvolti dalla perequazione sia definitiva, relativa al 2024, sia provvisoria relativa a quest’anno ezza i nuovi importi minimi, il tasso diprovvisorio dello 0,8% e le modalità di, confermando inoltre alcune misure straordinarie per specifiche categorie di pensionati. Nel computo sono inclusi tutti gli assegni previdenziali, prestazioni assistenziali e prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno