Agi.it - Ragazza sarda si getta da un balcone a Malta per sfuggire al fidanzato. È grave

AGI - La procura di Tempio ha aperto un fascicolo sulla drammatica vicenda di Claudia Chessa, 18enne di Arzachena, caduta mentre tentava di salvarsi dall'ira del suo, scavalcando unal quarto piano di un hotel a. L'uomo, Alessio Lupo, 27 anni, anche lui del capoluogo della Costa Smeralda, è un noto Dj nelle località più in voga della Sardegna, che l'aveva raggiunta per trascorrere con lei qualche giorno. Ai magistrati, secondo quanto si apprende, sarebbe arrivato un esposto nel quale viene ricostruita la vicenda. Le condizioni dellaLaè ancora ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Secondo quanto si apprende, il dj l'aveva picchiata altre volte in Sardegna, ma a Paceville, una località frequentata dai giovani della movida, è andato molto oltre staccandole ciocche di capelli, colpendola decine di volte con i pugni sul seno e addirittura provando a staccarle a morsi le dita dei piedi.