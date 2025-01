Gqitalia.it - Paradise, con la sua trama a metà tra The White Lotus e Fallout, è la nuova serie da incubo a cui non sappiamo resistere

SPOILER ALERT - Questo articolo contiene alcuni dettagli sui primi tre episodi di-Il mondo non sta benissimo, eppure la tv ancora non abbonda dipost-apocalittiche che non includano per lo più zombie. Ogni tanto, però, come nel caso di, in streaming su Disney+, ambientato all'indomani di un non definito cataclisma globale che ucciso tutti tranne 25.000 fortunati, si aggiunge qualche titolo.Una delle prime cose interessanti dello show è che non siamo consapevoli della situazione nell'episodio di apertura, quando incontriamo per la prima volta l'agente Xavier Collins, interpretato da Sterling K. Brown, da anni guardia del corpo del presidente Cal Bradford, interpretato da James Marsden, mentre si risveglia in una bella casa, dove vive con i figli, situata in un bel quartiere.