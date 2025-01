Pronosticipremium.com - Nainggolan, parla il presidente del Lokeren: “Tornerà a giocare? Non è chiaro”

Leggi su Pronosticipremium.com

Se nella capitale la Roma si prepara alla delicatissima e decisiva sfida di Europa League contro l’Eintracht Francoforte, con buone indicazioni per Ranieri dalla rifinitura a Trigoria, c’è che da ex non se la sta passando bene. Da giorni è nota la notizia dell’arresto di Radjaper presunto spaccio di droga in Belgio, un fulmine a ciel sereno per chi era appena tornato a calcare i campi da gioco con la maglia del-Temse, squadra di seconda divisione belga con la quale aveva anche bagnato il suo esordio con un gol. Ora i recenti fatti impongono riflessioni.Are dell’accaduto anche ildella squadra Hans Van Duysen, che si è espresso così sul quotidiano NHL: “Non abbiamo ancora avuto modo dire condopo il suo rilascio su cauzione. Siamo felici che sia libero ma non conosciamo le condizioni, vogliamo scoprirle rapidamente.