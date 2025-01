Secoloditalia.it - Maturità, Latino al Classico e Matematica allo Scientifico per il secondo scritto. Ma su tutto pesa il voto in comportamento

Le discipline scelte per la seconda prova scritta della2025,quanto prevede il decreto firmato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, non sono più un segreto:al Liceoal Liceo, Lingua e cultura straniera 1 al Liceo linguistico, Lingua inglese per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Turismo”, Geopedologia, Economia ed Estimo per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”. Ma su, competenze, conoscenza della materia, capacità di traduzione ed esposizione in sede di esame si terrà conto, come ricordato dal ministro Valditara, «della valutazione del».2025, per la seconda prova scrittaal«Sarà un esame che consentirà a ogni ragazzo di esprimere il meglio di quanto ha appreso negli anni e che terrà conto anche della valutazione del», ha ribadito infatti il titolare del dicastero dell’Istruzione, nella nota che annuncia le materie della seconda prova scritta.