Maltempo sull’Italia | piogge frane e disagi in diverse regioni

Una nuova ondata dista colpendo l’Italia, con il passaggio rapido di una perturbazione sul Mediterraneo centrale. La Protezione Civile ha diramato un avviso di condizioni meteorologiche avverse per il 29 gennaio 2025, cone temporali previsti su Sicilia, Calabria e Puglia, in particolare nelle aree ioniche e meridionali. “Precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, saranno accompagnate da rovesci intensi, attività elettrica e forti raffiche di vento”, si legge nell’allerta. È stato dichiarato il livello di allerta gialla in Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna, Puglia, Calabria e Sicilia.Danni in Liguria e ToscanaMartedì 28 gennaio ilha già creato seriin molte. In Liguria, l’Entella è esondato a Chiavari, mentre una frana in Val Fontanabuona ha costretto quattro famiglie all’evacuazione.