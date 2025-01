Oasport.it - LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2025 in DIRETTA: Kastlunger apre la seconda manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:48 Ben 92 centesimi di vantaggio per Zubcic, decisamente più in spinta di un trattenuto. Al cancelletto di partenza il britannico Billy Major, per lui 11 centesimi di margine.20:47 C’è più angolo in questatracciata dal tecnico tedesco. Nessun errore di rilievo per, lungo però di linea nella parte alta. 58.30 per l’azzurro,nettamente più lunga della precedente, per un crono complessivo di 1:51.33. Tocca ora al croato Filip Zubcic.20:45 Tocca subito a Tobias. L’azzurro deve sfruttare il pettorale numero uno.20:43 Cornice di pubblico come sempre straordinaria a. Tutto pronto sulla Planai, allacciate le cinture, si parte!20:38 Ci avviciniamo all’inizio dellae decisiva, che seguirà l’ordine inverso della seguente classifica:1-Linus Strasser (GER) 50.