Sport.quotidiano.net - La Fortitudo vuole continuare a correre . Il big match con Cantù per il sesto sigillo

Tradizioni e quarti di nobiltà, rivalità e storia, ma la sfida che attende questa sera la, impegnata alle ore 20.30 al PalaDozza con, è questo e molto altro ancora. Torna anche al PalaDozza una sfida che riaccende la rivalità storica tra club e tifoserie per il passato, ma anche per presente e il futuro.sono infatti due delle squadre con maggiore ambizione e budget di tutta la serie A2, ecco così che la sfida di quest’oggi diventa fondamentale da un lato perper lasciarsi alle spalle il ko con Milano di venerdì scorso e dall’altro per lapernella sua marcia verso la scelta in classifica. Dieci vittorie in 12 partite dal ritorno di Caja, 5 su 5 nel 2025 sono la conferma di come negli ultimi 2 mesi la squadra abbia decisamente innescato la marcia giusta e che voglia continuarlo a farlo per proseguire la propria scalata.