Iltempo.it - La denuncia di Li Gotti, avvocato Msi folgorato sulla via di Prodi e Di Pietro

Leggi su Iltempo.it

Luigi Liè una scintilla volata lontano dalla fiamma. Nato a destra ma rotolato a sinistra. Settantasette anni, originario di Mesoraca, in provincia di Crotone, è stato negli anni studenteschi attivista del Fronte della Gioventù calabrese, diventando segretario provinciale del Msi di Crotone: nel capoluogo calabrese è diventato anche consigliere comunale. Si è trasferito a Roma dove, conseguita la laurea in Giurisprudenza, ha iniziato a esercitare la professione di. È stato difensore di noti pentiti come Giovanni Brusca, Tommaso Buscetta e Gaspare Mutolo, è statodi parte civile nel processo per la strage di Piazza Fontana, ha assistito la famiglia del commissario Luigi Calabresi, ma ha partecipato anche ai processi sul caso Aldo Moro, delle stragi di Capaci e di via D'Amelio, nonché dei fatti della scuola Diaz di Genova.